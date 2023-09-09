طارق فهمى: دعوة السيسى لقمة العشرين يعكس ثقة الاقتصاديات الدولية فى مصر

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن قمة العشرين مهمة لجملة من الاعتبارات، أولها أنها تأتي في توقيت له دلالات من حيث عدم الاستقرار في النظام الدولي، والأزمة الروسية الأوكرانية، وانعقاد بريكس، ومشروع التوسع في هذا التكتل، بالإضافة إلى تفعيل القوة الرئيسة في العالم للتكتلات الإقليمية والتجمعات الصغيرة، سواء على المستوى الأمني في جنوب شرق آسيا، توسيع الحلف الأطلنطي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هناك تداخلات بين دول مجموعة بريكس، ودول قمة العشرين، والرئيس السيسي في كلمته يركز على الاندماج في اقتصاديات الدول النامية، والاقتصاديات الدولية التي توفر فرص متبادلة بين الأطراف المختلفة، بالإضافة إعادة النظر في المنظومة الخاصة بقضايا المناخ والطاقة والتجارة الدولية.

أهمية دخول الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يؤكد أهمية دخول الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين، لأنها تقدم لمقاربة للقارة الإفريقية، مصر تركز على أن يكون هناك دور للقارة الإفريقية، من خلال مؤسسات الاتحاد الإفريقي، في ظل عالم متعدد الأقطاب ليس أحادي القطبية ولا ثنائي القطبية.

وأردف: "مصر حريصة على وجود مقاربات دولية وإقليمية متعددة، المجموعة تشكل 76% من التجارة الدولية، والمجموعة تستهدف تطوير وإصلاح الاقتصاد الدولي والمؤسسات الدولية، وإذا أردنا تصويب المنظومة الدولية، علينا تصويب مسار المؤسسات المالية".

مكاسب مصر من حضور قمة العشرين

وأوضح أن مشاركة مصر في قمة العشرين، تعود عليها بمكاسب سياسية ومكاسب اقتصادية، مصر تحجز دورًا مهمًا في الترتيبات الاقتصادية، والمالية القادمة في العالم، قمة بريكس ثم قمة العشرين.

وأكد أن دعوة مصر لقمة العشرين يعكس ثقة الاقتصاديات الدولية في مصر وتدل أن لديها قدرات وإمكانيات للاندماج في التكتلات الاقتصادية المختلفة.

وختم بأن الهند والصين وروسيا يريدون لمصر دور كبير وواضح في المنظومة الإقليمية والدولية الحالية، والخطاب المصري يتماشى مع هذا، حيث يطرح فرص ومزايا متبادلة ومقاربات في موضوعات متعلقة بالأزمات الإفريقية.