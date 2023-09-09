السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى يوضح أهم ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى أمام قمة العشرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أهم ما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة مجموعة العشرين، قائلًا: "إن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية وهو حريص على المشاركة في جميع الفعاليات المؤثرة على مستوى العالم". 

وأضاف الدكتور وليد جاب الله خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن الرئيس دائمًا ما كان يركز على حل المشكلات، ليس فقط التي تواجه مصر وإنما التي تواجه العالم بأسره. 

أهمية قمة العشرين

وأوضح أن السيسي يشارك في قمة العشرين بصفته رئيسًا للدولة المصرية، وأيضًا بصفته رئيسًا للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، وبالتالي فهو يتحدث باسم مصر وباسم إفريقيا.

وأشار جاب الله إلى أنه من خلال كلمته، فقد ركز على مطالبة طالما طالب بها الرئيس، وهي العدالة التي يطالب بها النظام الاقتصادي العالمي، حيث تحدث عن الاختلالات التي تواجه الهيكل المالي العالمي، وكيف أن المؤسسات المالية الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير وتحتاج إلى مزيد من إعادة الهيكلة بصورة تمكنها من تقديم التمويل العادل للمشروعات التنموية للعالم.

وبين أن الرئيس ركز على أن هناك مشكلة كبيرة في العملية التمويلية وصعوبة الشروط التي تواجه الدول النامية من أجل تمويل مشروعاتها.

 

قمة العشرين اقتصاد دول مجموعة العشرين النيباد الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

جلسة جديدة لمحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب المستشار القانونى للأهلى

تشييع جثمان فتاة ماتت قبل زفافها بيوم فى قرية العجميين بالفيوم

"تعذيب حتى الموت"...أب يقتل ابنه لتشاجره مع الجيران بحلوان

تعرف على أسماء الطلاب المقبولين بمدارس ستيم 2024

مى فاروق تتعاون مع الملحن محمد رحيم فى أغنية "ليه؟"

انتهت بقطع أذنه.. تفاصيل مشاجرة مدير فنادق مع سائق توكتوك بشبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب