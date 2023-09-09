خبير اقتصادى يوضح أهم ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى أمام قمة العشرين

أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أهم ما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة مجموعة العشرين، قائلًا: "إن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية وهو حريص على المشاركة في جميع الفعاليات المؤثرة على مستوى العالم".

وأضاف الدكتور وليد جاب الله خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن الرئيس دائمًا ما كان يركز على حل المشكلات، ليس فقط التي تواجه مصر وإنما التي تواجه العالم بأسره.

أهمية قمة العشرين

وأوضح أن السيسي يشارك في قمة العشرين بصفته رئيسًا للدولة المصرية، وأيضًا بصفته رئيسًا للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، وبالتالي فهو يتحدث باسم مصر وباسم إفريقيا.

وأشار جاب الله إلى أنه من خلال كلمته، فقد ركز على مطالبة طالما طالب بها الرئيس، وهي العدالة التي يطالب بها النظام الاقتصادي العالمي، حيث تحدث عن الاختلالات التي تواجه الهيكل المالي العالمي، وكيف أن المؤسسات المالية الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير وتحتاج إلى مزيد من إعادة الهيكلة بصورة تمكنها من تقديم التمويل العادل للمشروعات التنموية للعالم.

وبين أن الرئيس ركز على أن هناك مشكلة كبيرة في العملية التمويلية وصعوبة الشروط التي تواجه الدول النامية من أجل تمويل مشروعاتها.