تعرف على أسماء الطلاب المقبولين بمدارس ستيم 2024

أسماء المقبولين في مدارس ستيم 2024 ، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية على جوجل، مع بدء ظهور إعلان النتيجة بالمدارس، استعدادا لاستكمال أوراق القبول قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر في ٣٠ سبتمبر الجاري.

نتيجة مدارس ستيم 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء المقبولين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2024 من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، بعد أداء الاختبارات، من خلال هذا الرابط https://exls.emis.gov.eg



وهؤلاء الطلاب الناجحين في الاختبارات التي تمت خلال الفترة من يوم 12 أغسطس وحتى يوم 22 أغسطس في كافة محافظات الجمهورية، للالتحاق بأكثر من 18 مدرسة على مستوى الجمهورية.

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شروط الالتحاق بـ مدارس ستيم 2023

وسبق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط الواجب توافرها في لقبول الطلاب المتقدمين بمدارس stem، خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024، بعد النجاح في الاختبارات التي أجريت خلال شهر أغسطس الماضي

وجاءت تلك الشروط كالتالي :

١- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 17 سنة في أول شهر أكتوبر المقبل.

٢- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 98%.

٣- أن يكون الطالب حاصل على الدرجات النهائية في مواد العلوم أو الرياضيات أو اللغة الإنجليزية.

٤- ألا يكون الطالب قد رسب في أى سنة من سنوات الدراسة الماضية.

٥- اجتياز الاختبارات المعدة للطلاب الجدد لقياس المهارات والذكاء والعلوم والرياضيات.



جدير بالذكر، أن مدارس stem هى أحد مدارس المرحلة الثانوية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وتم إنشاء هذه المدارس بالقرار وزاري رقم 369 لسنة 2011 بدعم ومنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 124 مليون دولار أمريكي وتنتهج نظام stem .

ونظام stem ، هو نظام تعليمي يستخدم لتجميع تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكذلك الاهتمام وتهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للطلاب في تطوير قدرات الطلاب المتفوقين في هذه التخصصات العلمية .