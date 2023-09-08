الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المرور" تضبط 94403 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

المرور
المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

 يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف  الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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 أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط 94403 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية، و37531 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1024 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 مخالفات موقف عشوائى، 10مخالفات شروط التراخيص، 1863 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 7 مخالفات دراجات نارية .

وتم إاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.  

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في سياق متصل، سادت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة والميادين والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية صباح اليوم الجمعة سيولة ومرونة مرورية في حركة المركبات، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة؛ لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة.

الحالة المرورية بالطرق والميادين بالقاهرة والجيزة 

 

في صباح اليوم الجمعة، شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، بما في ذلك الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، حركة مرورية سلسة ومرونة في حركة المركبات، وتم توفير الخدمات المرورية اللازمة لمراقبة حركة السيارات في الطرق والميادين الكبرى في المنطقة.

وظهرت سلاسة في حركة السير في كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح. كما شهد كوبري أكتوبر حركة مرورية سلسة في الاتجاهين، وظهرت سلاسة في محاور أخرى مثل محور التحرير والنصر والعقاد والطيران ورابعة والدائري.

وفي محافظة الجيزة، شهد محور صفط اللبن حالة من السلاسة المرورية، بالإضافة إلى الجامعة والجيزة المعدني ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية. كما ظهرت سلاسة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

وتم تعيين خدمات المرور لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، تزامنًا مع استكمال أعمال إنشاء القطار الكهربائي في الجيزة.

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