لأولوية المرور.. "الداخلية" تكشف ملابسات فيديو تمزيق شاب بـ"سنجة" في عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، بشأن تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مساكن عين شمس بالقاهرة وإحداث إصابته.

ضبط المتهم بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور بالقاهرة



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول شقيقان أحدهما المصاب سالف الذكر وطرف ثانى نجار ، مصاب بجرح بالقدم بسبب خلافات على أولوية المرور قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء وحدوث إصابتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة "سنجة - سكين"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق، والتي قررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وإعداد تقرير عن وضعه الصحي تمهيدًا لسماع أقواله والكشف عن ملابسات الحادث.

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

ومن ناحية أخرى، أصيب 4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا أمام مدخل قرية بنى حسن بأبو قرقاص.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

نتائج التحريات الأولية

وأفادت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائى، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وتكليف المستشفى بإعداد تقرير عن وضعهم الصحي تمهيدًا لسؤالهم في الحادث.