الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لأولوية المرور.. "الداخلية" تكشف ملابسات فيديو تمزيق شاب بـ"سنجة" في عين شمس

الداخلية
الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات  تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، بشأن تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مساكن  عين شمس  بالقاهرة وإحداث إصابته.

ضبط المتهم بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور بالقاهرة


بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول شقيقان أحدهما المصاب سالف الذكر وطرف ثانى نجار ، مصاب بجرح بالقدم بسبب خلافات على أولوية المرور قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء وحدوث إصابتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة "سنجة - سكين"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق، والتي قررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وإعداد تقرير عن وضعه الصحي تمهيدًا لسماع  أقواله والكشف عن ملابسات الحادث.

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

ومن ناحية أخرى، أصيب 4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا أمام مدخل قرية بنى حسن بأبو قرقاص.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

 نتائج التحريات الأولية

وأفادت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائى، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وتكليف المستشفى بإعداد تقرير عن وضعهم الصحي تمهيدًا لسؤالهم في الحادث.

مساكن عين شمس مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سلاح أبيض أولوية المرور

مواد متعلقة

تخفيضات تصل 40%.. إقبال كبير على معرض أهلا مدارس ببني سويف (فيديو)

حبس عاطل وسيدة لتصوير محتويات خادشة للحياء وبثها على "فيس بوك" بالإسكندرية

إحالة عامل قتل سائقًا لاعتقاده التشهير به عبر "فيس بوك" للجنايات

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"دون اتفاق".. تفاصيل جلسة رموز الزمالك فى منزل أيمن يونس قبل الانتخابات

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص