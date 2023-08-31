الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص احتجز أشقائه لخلاف على الميراث بأوسيم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "توك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص ادعى خلاله قيام آخرين باحتجازه داخل منزله بمنطقة أوسيم بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبسؤاله قرر بتضرره من أشقائه (3 أشخاص - مقيمون بعقار مجاور لسكنه) لوجود خلافات بينهم حول الميراث، ولاحظ تواجدهم أمام العقار سكنهم مما دعاه لعدم الخروج من منزله خشية تعديهم عليه، وباستدعاء المشكو في حقهم أنكروا ما نسب إليهم، وأقروا بحدوث مشاجرة بينهم منذ عامين، وانتهت بالصلح والتراضي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واقعة أخرى

وفي سياق متصل، نجحت وزارة الداخلية في ضبط 8 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على شخصين بأسلوب انتحال صفة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (طالب "مُصاب بجروح متفرقة بالجسم" وشقيقه، مقيمان بالقاهرة) بتعرضهما لواقعة نصب، حال قيام الأول باستبدال مبلغ مالى بعملة "أجنبية" من أحد الأشخاص بدائرة القسم، والذى حضر مُستقلاً سيارة أجرة (تاكسي) رفقة قائدها وأثناء تبادلهم الحديث فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص أمامهم وترجل منها بعض الأشخاص ادعوا أنهم من رجال الشرطة وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول وساعة يده وكذا الاستيلاء على مبلغ مالي (مليون و500 ألف جنيه) من داخل سيارته وأحدثوا إصابته المشار إليها بسلاح أبيض "سكين" أثناء محاولة منعهم من الاستيلاء على المبلغ المالي، وعقب ذلك قاموا بإنزاله من السيارة ولاذوا بالهرب

كما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيها بعض الصبية وهم يشعلون النيران بمدخل سنتر تجاري، وقيام أحدهم بالإمساك بذيل قطة صغيرة والدوران بها بيده وإلقائها أرضاً.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه وهم 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة.