حملات مرورية مكثفة بشوارع القاهرة لضبط المخالفين

عززت الإدارة العامة لـمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، وتكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور؛ لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

تعيين خدمات لتسيير حركة المرور عقب غلق طريق الفيوم

وتواصل الإدارة العامة لـمرور الجيزة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير أعلى (ميدان الرماية - طريق الفيوم) الذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصري الكبير.

ولاستكمال أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي ما يستلزم الغلق الكلى بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم لمدة 5 أيام ابتداء من الساعة 12 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023 حتى يوم السبت الموافق 9/9/2023، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وإجراء تحويلة مرورية على النحو التالي:

حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

وتعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.