الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 2674 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، 2674 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا. 

مخالفات عدم ارتداء الخوذة والسيارات المتروكة

كما ضبطت أجهزة الأمن 660 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفعت 75 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة. 

مواعيد عمل وحدات المرور لتقديم الخدمات

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وقال مصدر أمني إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني. 

انتظام الحركة المرورية

فيما سادت شوارع وميادين القاهرة والجيزة الرئيسية، صباح اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، حالة من الانتظام في الحركة المرورية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، مع وجود سيولة مرورية في الذروة الصباحية اليوم، وسط انتشار أمني مكثف على الطرق؛ لمتابعة حركة سير السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والكباري والميادين، وتقليل أي كثافات مرورية، ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

وزارة الداخلية الملصق الالكتروني الدراجات النارية إدارات المرور وحدات المرور

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