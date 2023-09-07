تفاصيل مقترحات "المصريين الأحرار" فى لجنة الشباب بالحوار الوطنى

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الأسبوع السادس من الحوار الوطني في لجنة الشباب، وذلك لمناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة والاتحادات الطلابية، وحضرها ممثلًا عن الحزب حسام رأفت عضو الهيئة العليا.

ووجه ممثل حزب المصريين الأحرار، عضو الهيئة العليا، الشكر للجهود المبذولة من قبل المشاركين بالحوار الوطني بداية من اللقاءات في كافة المحاور المختلفة وصولاً بالتوصيات الأولية التي وصلت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إنها جاءت نتاج مجهودات مثمرة وبناءة من قبل كافة اللجان ومجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يدل على تعاون الجميع للتوجه إلى تعزيز روابط وأواصر الديمقراطية البناءة للجمهورية الجديدة.

دعم القيادة السياسية

وقال في كلمته في جلسة لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه لا يمكن إغفال دور القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم وتأهيل الشباب المصري ووصولهم لمناصب قيادية تنفيذية وتشريعية، حيث إننا أصبحنا اليوم نرى في عهد الجمهورية الجديدة نوابا للمحافظين من الشباب، ونجد أيضا نسبة ليست بالقليلة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الشباب، وأيضا أصبحنا نرى في كافة الوزارات والهيئات الحكومية المصرية دعما كبيرا للشباب وتوليهم مناصب قيادية مهمة.



وأكد ممثل حزب المصريين الأحرار عضو الهيئة العليا، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للشباب في جميع الإطارات، وذلك تنفيذا لما ورد بالدستور المصري، مادة 82 من الباب الثالث والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة منها:

ومادة 180 من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية، فرع الإدارة المحلية.

وتابع: في مجال التنمية السياسية نرى أن الدولة المصرية اتخذت منهجا كان ولا يزال محط نظر جميع دول العالم (ألا وهو التمكين السياسى).

معوقات الأنشطة الطلابية

وعن أبرز المعوقات في مجال دعم الأنشطة الطلابية واتحادات الطلبة، أشار ممثل حزب المصريين الأحرار عضو الهيئة العليا، إلي وجود غياب الوعي بين الحكومة والاتحادات الطلابية حيث إنه لا يوجد تواصل بين الوزارات المعنية وقطاعي الأنشطة الطلابية واتحادات الطلبة، وهذا بدوره يؤثر بنسبة كبيرة في غياب الوعي لدى شباب الجامعات من إنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع وغياب مشاركة هذه الفئة الكبيرة من قطاع الشعب المصري؛ للمشاركة في بناء القادم في الجمهورية الجديدة، بل والعزوف عن المشاركة السياسية والمجتمعية مع قطاعات الدولة المختلفة.

وعن التوصيات المقترحة من حزب المصريين الأحرار؛ لبحث تمكين ودعم مشاركة الشباب ودعم الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية، أوضح ممثل حزب المصريين الأحرار عضو الهيئة العليا، أنها تتمثل في:

- "المشاركة السياسية" للشباب إحدى أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية للتوجه نحو الجمهورية الجديدة.

- فصل وزارة الشباب والرياضة لتكون وزارة للشباب خاصة بتأهيل الشباب وتدريبهم وبحث كافة الملفات الخاصة بهم، وتكون هناك هيئة وطنية خاصة بالرياضة واكتشاف المواهب الرياضية وغيرها من الملفات الخاصة بالاهتمام بالنشء الرياضي من الصغر.

- أن يكون هناك متسع من نماذج المحاكاة لأجهزة الدولة التنفيذية والمحلية والتشريعية والسياسية فى جميع المحافظات عن طريق جهات غير حكومية تقاس نتائجه بالمشاركة الاجتماعية الحقيقية للشباب بعيدًا عن الالتزام بالنتائج الورقية.

- التوسع فى تشكيل نواة فى كل محافظة وكل مركز ومدينة يكون من شأنه أن يجمع الشباب لتدارس الأفكار والأيديولوجيات السياسية ومعرفتها عن قرب والاستماع لتجارب سياسية محلية ودولية (على غرار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، كى تكون نواة للحياة السياسية.

- ضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة من الشباب، وأيضًا تمكين الشباب السياسي، وإتاحة المناخ المناسب لتنمية الحياة السياسية.

- تحقيق الدعم الاقتصادي للشباب وضرورة اهتمام الدولة بمشاريعهم والاهتمام بملف ريادة الأعمال للشباب المصري.

- ربط اللجان النوعية بالوزارات المعنية مع ممثلي قطاعات الأنشطة الطلابية واتحادات الطلبة لرفع الوعي لشباب الجامعات.

- تحديد ميعاد دوري ثابت للقاء ممثلي الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية مع الوزارات المعنية لرفع كفاءة البرامج المتبادلة لتأهيل الشباب المصري لتولي المناصب القيادية والتنفيذية بالدولة، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات للمحليات وانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب.

- الاستماع إلى آراء الأحزاب السياسية باعتبارها أساس التعليم السياسي وركيزة العمل العام، وأيضا اتحادات طلبة المدارس وزرع روح المشاركة في الحياة العامة والسياسية لدى النشء من خلال الكوادر الشبابية المدربة بصورة وافية، وتبادل الخبرات والثقافات السياسية بين طلبة الجامعة وشباب الأحزاب.

- طرح مواد خاصة بمبادئ السياسة ومفاهيمها ومبادئ الديمقراطية ورفع معدل الوعي لدى طلبة المدارس؛ لزيادة التثقيف السياسي وتكون مادة من مرحلة الإعدادي للطلبة.