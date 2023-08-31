محافظ أسيوط يشهد الحفل السنوى لختام الأنشطة الطلابية بالمسرح المركزى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات الحفل السنوى لختام الأنشظة المدرسية والتربوية للفصل الدراسي الثاني لعام 2022 - 2023 بالمسرح المركزي لمديرية التربية والتعليم بمقر مدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة بحي غرب مدينة أسيوط.

جاء ذلك بحضور عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية والكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقاف وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية والدكتور أحمد حسنين بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية وعماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعلي محمد أحمد موجه عام التربية المسرحية وايفيلين شنودة صليب موجه عام التربية الموسيقية وعدد كبير من القيادات التعليمية وطلاب المدارس ومعلميها وأولياء الأمور.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني، وسط تريد النشيد الوطني من الحضور ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ شحاتة الزاوي ثم عرض لبعض الفقرات الفنية والكورال الجماعي "بوابة الحلواني" وعزف وغناء جماعي لطلاب وطالبات مدارس إدارة أسيوط التعليمية، ثم بعض الفقرات الفنية لطلاب وطالبات وأطفال إدارة أبنوب التعليمية وبعض الاستعراضات الفنية للطلاب بإدارة الفتح التعليمية وإدارة ساحل سليم التعليمية وسط تفاعل وفرحة وسعادة من الحضور.



الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية



ووجه محافظ أسيوط الشكر للقائمين على العملية التعليمية والمعلمين لمجهوداتهم خلال العام الدراسي للظهور بمستوى متميز ونتائج متميزة مشيدًا بالفقرات الفنية والعروض التي قدمها طلاب وطالبات مدارس المحافظة.

وأشار إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم مؤكدًا حرصه على حضور كل الأنشطة بجميع مدن المحافظة لدورها الهام في دعم شخصية الطلاب وصقل مواهبهم.



ودعا المحافظ قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية إلى تنمية مواهب الطلاب الفنية والإبداعية وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم إلى جانب دعم الأخلاق والقيم التربوية وإبراز القدرة على العمل التعاوني والتخطيط والمشاركة وحسن التصرف وتحمل المسئولية والثقة بالنفس، مع التأكيد على روح الولاء والانتماء لدى الطلاب موجهًا التحية لجميع من ساهم في هذه الاحتفالية المتميزة متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

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