الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ممثل عن "المصريين الأحرار" بالحوار الوطني: يجب أن نهتم بالسياحة وجلب العملة الصعبة

الدكتور عماد قطارة
الدكتور عماد قطارة

قال الدكتور عماد قطارة عضو  بحزب المصرين الأحرار، إن النقاشات كانت همه جدًا داخل جلسة الحوار الوطني في المحور الاقتصادي، حيث كان عدد الحضور كبير وبدأ الجميع في إظهار الرأي والمشاكل وتقديم الحلول المناسبة لها، وذكر أن جميع الحضور كان لديهم هدف واحد وهو إيجاد حلول لتلك المشاكل.

"مصر أكتوبر": نبحث عن حلول لأزمة الدين في الحوار الوطني (فيديو)

وكيل اقتصادية النواب: جلسة الحوار الوطني ناقشت أزمة التضخم وطرحنا الحلول لمواجهتها

 

وأضاف أنه تقدم باقتراح لحل أزمة الدين والتضخم وهو الاهتمام بالسياحة بتوفير العملة الأجنبية، وذلك عن طريق توفير وتشجيع المدن السياحية داخل مصر، وذكر أن الجيل الجديد من الشباب يوجد بداخله تخوف من الديون، لذلك يجب على الشباب معرفة الأسباب ووجود حلول لتلك الديون  لأن تلك الديون سيدفعها الشباب.

وعقدت جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أمس يوم الثلاثاء، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، ناقشت مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازي مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعي الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازي معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسي للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية. 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات. 

الحوار الوطنى المحور الاقتصادي المدن السياحية تقديم الحلول المشاكل

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