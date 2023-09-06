الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو بمجلس الشيوخ: ناقشنا مشكلة عجز الموازنة وآليات زيادة الموارد (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن النقاشات داخل جلسة الحوار الوطني في المحور الاقتصادي كانت تدور حول عجز الموازنة والتضخم وكيفية إيجاد حلول لتلك المشاكل، حيث أن مشكلة عجز الموازنة أصبحت عبء كبير على الدولة المصرية نتيجة الضغوط الاقتصادية، وذكر أن حل تلك المشكلة هو زيادة إيرادات الدولة المصرية من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

غدًا.. "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول" على طاولة الحوار الوطنى

وكيل اقتصادية النواب: جلسة الحوار الوطني ناقشت أزمة التضخم وطرحنا الحلول لمواجهتها

 

وأضاف أن يجب وضع خطة مستقبلية لتشجيع الصناعة والاستثمار وقطاع السياحة بشكل كبير لزيادة الإيرادات داخل  خزينة الدولة ، وبالتالي نستطيع تسديد الديون، وذكر أن كل الجهات المؤيدة والمعارضة أصبحت تفكر في إيجاد حلول للمواطن المصري وحلول لحل تلك المشاكل.      

وعقدت جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أمس يوم الثلاثاء، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، ناقشت مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازي مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعي الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازي معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسي للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية. 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

 

الحوار الوطنى قطاع السياحة المحور الاقتصادي الضغوط الاقتصادية الدولة المصرية

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