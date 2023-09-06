بدء صالون تنسيقية الأحزاب لمناقشة مواجهة التضخم وغلاء الأسعار (فيديو)

بدأت، مساء الأربعاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونها النقاشي حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وتناقش الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قضية «التضخم وغلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطنين، وما اتخذته الدولة من إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار».

صالون التنسيقية

فيما تناقش الجلسة الثانية من الصالون خريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، وكذلك تبادل الرؤى حول المشروعات الصغيرة والسياسات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات ذات التقنية العالية.

الجلسة الأولي

يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر.

الجلسة الثانية

بينما يشارك في الجلسة الثانية من صالون التنسيقية كل من مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والمهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.