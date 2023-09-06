اليوم.. صالون تنسيقية الأحزاب يُناقش مواجهة التضخم وغلاء الأسعار

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، صالون نقاشي حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وتناقش الجلسة الأولى من الصالون، قضية «التضخم وغلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطنين، وما اتخذته الدولة من إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار».

فيما تناقش الجلسة الثانية من الصالون خريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، وكذلك تبادل الرؤى حول المشروعات الصغيرة، والسياسات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات ذات التقنية العالية.

صالون التنسيقية

يُدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر.

بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد، المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

وكانت انطلقت أمس، جلسات الحوار الوطني وكان من ضمن الجلسات جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».