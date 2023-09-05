مقرر لجنة الغلاء بالحوار الوطنى: التضخم حالة مرضية تصيب الاقتصاديات

قال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطنى اليوم، بشأن التضخم وغلاء الأسعار تهم كل المصريين بمختلف شرائحهم، خاصة أن التضخم من الموضوعات التى تضرب بقوة، ولها انعكاسات مباشرة على المجتمع.

وأضاف سليمان، خلال كلمته بجلسة اليوم، بلجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني: "أتمنى أن نخرج اليوم بحزمة من التوصيات والمقترحات والأفكار لتكون بمثابة دعم لهذه القرار لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول على أرض الواقع للتضخم".

معدل التضخم يتفاوت من اقتصاد إلى آخر

وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن التضخم حالة مرضية تصيب الاقتصاديات، والأصل فيه أن يكون عرضيًا وليس دائمًا، ولا يستمر لفترة طويلة ، ولكنه مؤخرا يستمر لسنوات طويلة أصابت كافة اقتصاديات الدول بمختلف أنظمتها، متابعا:"معدل التضخم يتفاوت من اقتصاد إلى آخر، وفى بعض الأوقات لا يعتبر زيادة الأسعار نتيجة حتمية للتضخم، فقد يكون ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع عناصر الإنتاج، زيادة نفقة الواردات، ومشكلة التضخم لا تظهر فجأة وتنعكس على الأسعار بشكل مباشر إلا إذا اكتسبت هذه الزيادة فى الأسعار صفة الدوام، وهذا بدوره ينعكس على القيمة الشرائية للعملة بعد انخفاض قيمتها، ومن ثم هناك عدد من الأسباب التى تؤدى للتضخم من الممكن أن تكون هذه الأسباب داخلية أو خارجية.

الحالة التضخمية فى مصر مستوردة

وتساءل سليمان: «هل الحالة التضخمية فى مصر مستوردة أم نتيجة السياسات النقدية أو زيادة نفقة الواردات، ما انعكس على زيادة نفقة السلع، أم أنها نتيجة العجز فى النقد الأجنبى، أو بسبب ضعف الرقابة؟».

وأكد النائب البرلماني أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف كبح جماح التضخم، ولكن حتى الآن هذه القرارات لم تؤت ثمارها.