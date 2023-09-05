اليوم.. الحوار الوطنى يستأنف جلساته بمناقشة قضايا المحور الاقتصادى

يواصل الحوار الوطني عقد جلساته للأسبوع السادس اليوم الثلاثاء، بمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، في لجان التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة، والصناعة.

قضايا لجان المحور الاقتصادي

ومن المقرر أن تعقد لجنة التضخم وغلاء الأسعار جلستين لمناقشة ملف مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن.

كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي جلسة اليوم، لمناقشة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي المدرجة ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة.

وتعقد لجنة الصناعة جلسة لمناقشة أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

التوافق في الحوار الوطني

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار الوطني يعتمد على التوافق، أي أنه لا يعتمد آليات مثل الأقلية والأغلبية أو التصويت، حيث إن القرارات يتم العمل بها وفقًا لإرادة كل المشاركين.

وأضاف أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ليست كلامًا عامًا، لكنه شديد التخصص، وجرى بذل مجهود كبير فيه التوفيق بين الآراء المتعارضة على المستويات كافة، سياسية، اقتصادية، واجتماعية.

وأوضح فوزي أن عدد ساعات العمل كانت طويلة، وكل المشاركين تحدثوا إلى بعض حتى تم الخروج بهذه التوصيات، وكان الهدف من هذه الرحلة هو أن نلتقي بعضًا ونستمع إلى آراء الكافة، فما يجمعنا أكثر بكثير مما نحن مختلفون عليه.

متطوعون داخل الحوار الوطني

وأكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن القضايا التي تمت مناقشتها في الحوار الوطني كلها هي نبض الناس، وأن كل المشاركين في الحوار متطوعون للتعبير عما يريده المواطنون، مؤكدًا أن الجميع يتحدث في الحوار وليست لديه قنوات منتخبة ولا يتولون مناصب تنفيذية وبعضهم كان كذلك، ولكن الحوار الوطني كيان مؤسسي وكل ما يهمه هو المصلحة الوطنية.