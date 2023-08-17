الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قرار تثبيت أسعار الكهرباء حماية لمحدودى الدخل من تداعيات التضخم

النائب رياض عبد الستار
النائب رياض عبد الستار

أشاد رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليًا حتى أول يناير 2024، مؤكدًا أنها خطوة مهمة تؤكد انحياز الدولة للمواطنين، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وقال عبدالستار في تصريحات له، إن القرار يأتي بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين ولحماية متوسطي ومحدودي الدخل من تداعيات أزمة التضخم التي يواجهها العالم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية لتكون صمام أمان للشعب المصري في مواجهة المستجدات العالمية.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس  عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

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