"الحوار الوطني".. أستاذ اقتصاد: التضخم أزمة عالمية تضرب كافة الأسواق

قال الدكتور مصطفى كامل أستاذ اقتصاد وأحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني، إن جلسة اليوم في المحور الاقتصادي شملت موضوع هام للغاية وهو التضخم باعتباره أزمة عالمية تضرب كافة الأسواق وتؤثر على مستوى المعيشة وبالتالي لا بد من مواجهة هذه الأزمة.

كما أشارت الجلسة، إلى السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة متمثلة في الوزارات المعنية لتخفيف حدة هذه الأزمة التضخمية ومنها تكافل وكرامة ورفع مستويات الأجور والمرتبات ورفع الأعباء الضريبية وتخفيضها وتقديم الدعم للسلع الأساسية والاهتمام بمحدودي الدخل.

وعُقدت جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى اليوم الثلاثاء، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.