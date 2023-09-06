وفد "التنسيقية" يصل كفر الشيخ لزيارة نقطة مسار العائلة المقدسة

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أثناء زيارتهم لنقطة مسار العائلة المقدسة داخل المحافظة.

جاء ذلك ضمن نشاط مبادرة مسار العائلة المقدسة التي تقوم بها التنسيقية، دار اللقاء والحديث عن أهم نقاط التطوير بمدينة سخا، وأهم التحديات التي تواجه تفعيل نقطة المسار.

وأبدى محافظ كفر الشيخ بإعجابه بفكرة مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودعمه لكل سبل التعاون، مؤكداً تفعيل وتطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ والمنطقة المحيطة، تمهيدا لاستقبال الوفود السياحية بالشكل اللائق، مشيراً إلى جهود محافظة كفر الشيخ لتطوير المسار وأهم التحديات التي تواجه استقبال السياح .

محافظ كفر الشيخ : منطقة انتظار حافلات السائحين بالقرب من نقطة مسار العائلة المقدسة

قال المحافظ إن منطقة انتظار حافلات السائحين ،وهو مكان مخصص لانتظار الحافلات وسيارات السائحين، وتم ترك مساحة شارع لدخول سكان المناطق المحيطة لمنازلهم كون التعارض مع حافلات وسيارات السائحين، و منطقة المداخل والشوارع الرئيسية فتم اعادة دهان الأسوار الحديدية والمبانى من جديد على يمين ويسار الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخاصة بالمسار المحدد للزائرين مع تنفيذ مجموعة من البوابات التى تحدد الطابع العام للمسار وتعليق عليها لافتات إرشادية لتوضيح المداخل والمخارج الخاصة بالمسار.

جاء ذلك بحضور هيام الطباخ والنائبة مرثا محروس أعضاء مجلس النواب ، هاجر سعد الدين، مينا سنبل، علي حسين ، مازن شقوير ، محمد عمران، أحمد عبد العزيز.

ومدينة سخا تقع بها نقطة مسار العائلة المقدسة هي مكان عريق حيث أنها مسقط رأس ملوك الأسرة 14 ومبنى الكنيسة الحالى غير مسجل فى عداد الاثار ولا يخضع لقانون حماية الاثار، ويوجد بها حجر عليه آثار أقدام تنسب للسيد المسيح عليه السلام، ويذكر المقريزى أنه فى القرن الخامس عشر كانت كنيسة دير المغطس يحج إليها المسيحيين من سائر الأنحاء، وحسب المصادر التاريخية القبطية فإنه نزلت العائلة المقدسة بمنطقة سخا لمدة 7 أيام، وتحتوى على العديد من الآثار الدينية المهمة أبرزها الحجر الذى انطبعت عليه قدم السيد المسيح وهو طفل خلال إقامة العائلة المقدسة، إلى جانب العديد من المخطوطات التى تم الحفاظ عليها داخل الكنيسة.