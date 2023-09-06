الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد "التنسيقية" يصل كفر الشيخ لزيارة نقطة مسار العائلة المقدسة

وفد التنسيقية
وفد التنسيقية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أثناء زيارتهم لنقطة مسار العائلة المقدسة داخل المحافظة.

جاء ذلك ضمن نشاط مبادرة مسار العائلة المقدسة التي تقوم بها التنسيقية، دار اللقاء والحديث عن أهم نقاط التطوير بمدينة سخا، وأهم التحديات التي تواجه تفعيل نقطة المسار.

txt

وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" ابدأ" يزور كفر الشيخ

وأبدى محافظ كفر الشيخ بإعجابه بفكرة مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  ودعمه لكل سبل التعاون، مؤكداً تفعيل وتطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ والمنطقة المحيطة، تمهيدا لاستقبال الوفود السياحية بالشكل اللائق، مشيراً إلى جهود محافظة كفر الشيخ لتطوير المسار وأهم التحديات التي تواجه استقبال السياح .

  • محافظ كفر الشيخ : منطقة انتظار حافلات السائحين بالقرب من نقطة مسار العائلة المقدسة

قال المحافظ إن منطقة انتظار حافلات السائحين ،وهو مكان مخصص لانتظار الحافلات وسيارات السائحين، وتم ترك مساحة شارع لدخول سكان المناطق المحيطة لمنازلهم كون التعارض مع حافلات وسيارات السائحين، و منطقة المداخل والشوارع الرئيسية فتم اعادة دهان الأسوار الحديدية والمبانى من جديد على يمين ويسار الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخاصة بالمسار المحدد للزائرين مع تنفيذ مجموعة من البوابات التى تحدد الطابع العام للمسار وتعليق عليها لافتات إرشادية لتوضيح المداخل والمخارج الخاصة بالمسار.

جاء ذلك بحضور هيام الطباخ والنائبة مرثا محروس أعضاء مجلس النواب ، هاجر سعد الدين، مينا سنبل، علي حسين ، مازن شقوير ، محمد عمران، أحمد عبد العزيز.

ومدينة سخا تقع بها نقطة مسار العائلة المقدسة هي مكان عريق حيث أنها مسقط رأس ملوك الأسرة 14 ومبنى الكنيسة الحالى غير مسجل فى عداد الاثار ولا يخضع لقانون حماية الاثار، ويوجد بها حجر عليه آثار أقدام تنسب للسيد المسيح عليه السلام، ويذكر المقريزى أنه فى القرن الخامس عشر كانت كنيسة دير المغطس يحج إليها المسيحيين من سائر الأنحاء، وحسب المصادر التاريخية القبطية فإنه نزلت العائلة المقدسة بمنطقة سخا لمدة 7 أيام، وتحتوى على العديد من الآثار الدينية المهمة أبرزها الحجر الذى انطبعت عليه قدم السيد المسيح وهو طفل خلال إقامة العائلة المقدسة، إلى جانب العديد من المخطوطات التى تم الحفاظ عليها داخل الكنيسة.

سخا وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أماكن مسار العائلة المقدسة كفر الشيخ حافلات سياحية

مواد متعلقة

"شباب كفر الشيخ" تُنظم ندوة ندوة بعنوان "السيرة النبوية العطره"

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

زراعة كفر الشيخ: لدينا ثلث المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية

وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" ابدأ" يزور كفر الشيخ

أعضاء برلمان النشء والشباب بكفر الشيخ في زيارة خاصة لقرى "حياة كريمة"

فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ.. الخميس

إحالة أوراق 4 أشخاص للمفتى بتهمة قتل جارهم فى كفر الشيخ

"اللقاء الديني للشباب حول مواجهة الإرهاب" في ندوة تثقيفية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

خلال اجتماعه اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تعرف عليها

حبس سايس تعدى على سيدة بفعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه بفيصل

موعد الشتاء 2023.. وأبرز نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

محمد هنيدى يعلق على إيرادات مرعى البريمو

رسميًا.. عبدالظاهر السقا يعلن رحيله عن مودرن فيوتشر

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الرئيس !

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد