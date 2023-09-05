أعضاء برلمان النشء والشباب بكفر الشيخ في زيارة خاصة لقرى "حياة كريمة"

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، زيارة خاصة لقرى "حياة كريمة" بمطوبس شملت زيارة عدد من مشروعات المبادرة بالقرى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بمشاركة 20 شابا وفتاة من أعضاء الشعب البرلمانية بمراكز الشباب، اليوم الثلاثاء، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ.

شباب كفر الشيخ: حياة كريمة تعد من أكبر وأضخم المبادرات الاجتماعية في التاريخ

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية، التي نجحت في توفير كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، سعياً للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، مشيراً إلى زيارة أعضاء برلمان النشء والشباب لمكتب البريد و الوحدة الصحية ومدرسة قرية الداويدة و مركز شباب الروضة بقرية بنى بكار .

تقدم برامج إدارة البرلمان والتعليم المدنى ضمن مبادرة "صيف شبابنا" بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، رافق وفد برلمان شباب فوة، السيد درويش مدير إدارة شباب فوه، تنفيذ فريق عمل الإدارة.

ومؤخرا، فقد نظمت مديرية الشباب والرياضه بكفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان اللقاء الديني للشباب حول مواجهة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بقاعه إعداد القادة بمشاركة 100شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتحدث الشيخ صلاح بدر، بالأوقاف، عن مفهوم الإرهاب والمتطرفين ومدى خطورته على المجتمع و الشعوب وأسبابه وآثارها السلبى على المجتمع، وتطرق في حديثه بضرورة حماية وتوعية الشباب دينيا وتربويا وأسريا حتى لا يقعوا فريسة للتطرف والإرهاب الفكري.