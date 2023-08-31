الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" على مائدة حوار برلمان شباب كفر الشيخ

برلمان شباب كفر الشيخ
برلمان شباب كفر الشيخ

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة للشباب بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمشاركة 40 عضو من أعضاء برلمان الشباب، ضمن فعاليات "صيف شبابنا" بكفر الشيخ.
 

شباب كفر الشيخ: حوار مفتوح حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان


وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن أعضاء برلمان الشباب شاركوا اليوم في حوار مفتوح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الندوة التي أدارها الدكتور أحمد الشناوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة كفر الشيخ، وتناول فيها حقوق الإنسان في الدستور، الحريات الشخصية والعامة، حقوق المواطن، الحرية الفكرية حرية العبادة وتطرق إلى الصراعات الدولية ودور مصر والدول العربية، مفهوم الدولة ومقوماتها، السلطة ونظم الحكم في العالم وفتح باب النقاش مع الشباب والرد على استفساراتهم.

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في إطار متصل، أعدت المديرية حزمة من برامج التثقيف السياسي لأعضاء برلمان الشباب خلال الخطة التي وضعت لمبادرة "صيف شبابنا" بمراكز شباب المحافظة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، بدأت باللقاء الحواري حول دور الشباب في التصدي للشائعات وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي ندوة "اتأكد قبل ما تشير" وندوة خاصة للفتاة والمرأة "دور الفتاة والمرأة في المجتمع" والدوري الثقافي للمعلومات البرلمانية بمشاركة أعضاء مراكز الشباب.

ومؤخرًا فقد نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التصفيات النهائية لمسابقة الرسم الفوري ودوري المعلومات للنشء اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة أعضاء مراكز الشباب الصاعدة على مستوى الإدارات الفرعية.

حيث أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرامج والفعاليات الثقافية تسهم فى تنمية المواهب الإبداعية وتشكيل عقول النشء، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماماً خاصاً برعاية ودعم مواهب النشء، منوهاً عن انطلاق النسخة الرابعة من المشروع القومي أولمبياد الطفل المصري، محاكاة دورة الألعاب الأولمبية، تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية للتنمية تنمية الرياضية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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