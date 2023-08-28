الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب كفر الشيخ" تنظم ورشة عن دور المرأة والفتاة في النهوض بالمجتمع

الورشة
الورشة

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى التابعة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة بعنوان "دور المرأة والفتاة في النهوض بالمجتمع" بقاعة إعداد القادة بالمديرية، بمشاركة  40 فتاة من عضوات مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

شباب كفر الشيخ: المرأة شريك أساسي في التطوير والتنمية

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مشاركة المرأة المصرية في عملية التطوير والتنمية تأكيد لحق أصيل من حقوقها، وإنما بات واجبا والتزاما وطنيا تقتضيه طبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع، سواء التحديات الداخلية التي تفرضها سياسات وبرامج التنمية، والتحديات التي تطرحها التطورات المتلاحقة على الساحة الدولية.

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شباب ورياضة كفر الشيخ تنظم ورشة عمل عن الفن التشكيلي

حاضر في الورشة، الدكتورة آية السعيد،  بمركز معلومات جامعة كفرالشيخ وتطرقت خلال حديثها لعدة محاور رئيسية أهمها كيفية قيام المرأة بدورها بالمجتمع، وقضية التمكين للمرأة من خلال توفير العوامل التى تساعدها على النجاح فى القيام بأدوارها، وقد ازداد الاهتمام بقضيّة تمكين المرأة، وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها بفعاليّة مثل الرجل. 

 وكذلك المساهمة في صنع القرار في مختلف مجالات الحياة الثقافيّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة والاقتصاديّة، وقد أولت العديد من المنظمات والهيئات والدول الاهتمام بهذا المجال، وذلك من خلال إقامة مجموعة من المؤتمرات والندوات، وأشارت هذه الفعاليّات بكافة أشكالها المتنوّعة إلى أهمية تمكين المرأة، وإعطائها الحق الكامل بالعمل في كافة الميادين.  

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الورشة تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية

الشباب والرياضة كفر الشيخ ورشة عملية المرأة الفتاة

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