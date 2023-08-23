شباب ورياضة كفر الشيخ تنظم ورشة عمل عن الفن التشكيلي

نظمت مديرية الشباب والرياضه في محافظة كفر الشيخ ، ورشه تدريبيه في الفن التشكيلي بقاعة التعليم المدنى بمشاركة 30 شابا وفتاه من أعضاء مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.



ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تعمل وفقًا لتوجهات الدولة المصرية نحو العمل على الاهتمام بتنمية مهارات الشباب، وإتاحة المجالات لهم، لإطلاق قدراتهم وتمكينهم اقتصادياً بما يتيح لهم فرص عمل كريمة ويؤهلهم لسوق العمل، بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق وذلك من خلال اكتساب المتدربين كل من المعلومات النظرية والمهارات العقلية، تزامنًا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار محروس، إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنمية روح الابداع للنشء والشباب من خلال البرامج والفعاليات الفنية المقدمة من خلال مراكز الشباب، وتوفير مدربين أكفاء لتنفيذ الورش الفنية، لتشجيع الشباب على خوض المسابقات المتنوعة، سواء على مستوى المديريات، أو على مستوى الجمهورية بدافع اكتساب مزيد من المهارات، والإطلاع على المستوى الفني لأقرانهم

والجدير بالذكر أن ورشة العمل تنفذ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات تنفيذ عبده مصطفى ، مشرف النشاط الفنى بالمديريه ، وأدار ورشة العمل رامى ربيع الششتاوى الفنان التشكيلى بمركز الفنون.