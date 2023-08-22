الشباب والرياضة: ختام فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بالعلمين الجديدة

تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بتنظيم "بيسر إيجيبت" بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة وسط حضور جماهيري مميز.

وشهدت فعاليات اليوم من بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات سباق الرالي بالصحراء المفتوحة بمدينة العلمين بمشاركة العديد من سيارات الدفع الرباعي ومجموعات من الفرق الخاصة بالراليات. كما تضمنت فعاليات البطولة منافسات فئة الدريفتات بحلبة وان إليفين، وسط حضور كبير من محبي رياضة السيارات في مصر. بطولة الدراج ريس لأول مرة في مصر.

وفي اليوم الأخير منطقة الأرينا بمدينة العلمين شهدت السباق الأكبر لفئة "تون درفت" بحضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية مميزة.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمختلف الفعاليات التي يتضمنها مهرجان العلمين، والإقبال الكبير من قبل المواطنين والسياح على المشاركة في تلك الفعاليات، إضافة إلى تنوع الأنشطة والبرامج الرياضية التي تشهد تنافسًا قويًا بين جميع المشاركين في أجواء مميزة.

ولفت الوزير إلى انتشار رياضة سباق السيارات والتى تجد إقبالا كبيرا من الممارسين من جهة، وحرص الجماهير على مشاهدة منافساتها من جهة أخرى، مشيرا أن الوزراة تعمل على نشر تلك الرياضة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

حضر الفعاليات احمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة أعضاء الادارة، ومحمد سلام المدير التنفيذي للبطولة، ويوسف الداش مدير سباق الرالي.

كما شارك في فاعليات البطوله العديد من المهتمين برياضة المحركات وشهدت البطوله مشاركه فريق mega team وفريق October Tuners وفريق sky sport وحرصو على الظهور بالشكل المشرف في الترويج لبطوله مصر لرياضة المحركات.

وخلال لقاؤه عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشباب وفتيات الصعيد.. أشرف صبحي يؤكد القيادة السياسية مستمرة في تنمية شباب الصعيد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بقيادات وأعضاء كيان سند شباب الصعيد، في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بإنجازات كيان سند شباب الصعيد خلال الفترة المقبلة، مقدماً دعم وزارة الشباب والرياضة لشباب مصر عامة وشباب الصعيد بصفة خاصة.

وأكد "صبحي" علي دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية بتوفير كافة الدعم لشباب مصر وخاصة شباب الصعيد في تدريب وتأهيل وتمكين الشباب.

وخلال اللقاء، تم استعراض خطة سند شباب الصعيد الفترة المقبلة، ومنها إطلاق حملة داعمون للقيادة السياسية ودعم المشاريع القومية ورؤية مصر 2030 .

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، عبدالمنعم ابوجبل مؤسس ورئيس كيان سند شباب الصعيد، وأعضاء المكتب التنفيذي، و300 شاب وفتاة من قيادات كيان سند شباب الصعيد.

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