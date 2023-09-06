الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مصر أكتوبر": نبحث عن حلول لأزمة الدين في الحوار الوطني (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال د.محمد شعراوي، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب مصر أكتوبر، إن جلسة الحوار الوطني في المحور الاقتصادي تناولت الكثير من النقاشات الهامة حول الدين الداخلي والدين الخارجي وعجز الموازنة، حيث إن الدين المحلي وصل لـ6 تريليون جنيه والدين الخارجي  وصل لـ165 مليار دولار وهذه مشكلة كبيرة يجب على الجميع الوقوف لوجود لحول لها من جانب السياسات المالية والسياسيات النقدية، حيث إن السبب الرئيسي  في عجز الموازنة تلك المشكلة.

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أضاف أن تلك المشكلة تقف عائق أمام الاستثمارات، ولتجنب تلك المشكلة يجب أن ندعم الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية، وذكر أن ارتفاع سعر الفائدة أثر بالسلب على تلك الاستثمارات، لذلك قدم اقتراح بتقليل سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة وذلك لتشجيع الاستثمار، وبالتالي سيتم حل المشاكل الاقتصادية.

وعقدت جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، يوم الثلاثاء، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، ناقشت مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

وتتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

حزب مصر أكتوبر الحوار الوطنى المحور الاقتصادي الدين الداخلي عجز الموازنة

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