ممثلة عن حزب مصر أكتوبر: نقاشات الحوار الوطني تناولت أزمة التضخم وأسبابها

قالت الدكتورة غادة طلعت ممثلة حزب مصر أكتوبر في الحوار الوطني، إن جلسة اليوم ناقشت عدد من الأمور الخاصة بالتضخم وأسباب هذه المشكلة سواء كانت داخلية أو خارجية ناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا.

وأضافت: “ناقشنا عدة ملفات اقتصادية لمحاولة الخروج من الوضع الحالي وأزمة التضخم ومحاولة الحد منه باعتبار أن التضخم الذي نعانيه، من أخطر أنواع التضخم بسبب زيادة الأسعار لأكثر من 10% سنويا ما يؤدي إلى تآكل المدخرات والثروات وازدياد معدلات الفقر”.

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وعقدت جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، ناقشت مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.