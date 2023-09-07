الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمين "شباب الإصلاح والنهضة": طالبنا بزيادة تمكين الشباب خلال الحوار الوطني

جانب من الحوار الوطني
جانب من الحوار الوطني

قال محمد شوقي، أمين الشباب حزب الإصلاح والنهضة في محافظة الإسكندرية، ممثلًا عن التيار الإصلاحي الحر، على هامش جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، والتي تناقش ثلاث  محاور جوهرية وهي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لـ" الدستور" إن الحزب شارك في جلسة تمكين الشباب، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية.

وأضاف شوقي أن الدولة المصرية ركزت خلال الفترة الماضية على تمكين الشباب، وخاصًة من خلال تنسيقيىة شباب الأحزاب والسياسيين، معقبًا: "الشباب أصبح لدية القدرة على المشاركة في كل المحاور، وتوصيات جلسة الحوار الوطني جاءت لتمكين الشباب أكثر".

تفاصيل جلسة الحوار الوطني للأسبوع السادس

يواصل الحوار الوطنى، جلساته للأسبوع السادس، اليوم الخميس، لمناقشة أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسى، المحور الاقتصادى، والمحور المجتمعى، وذلك بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع"، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المحور المجتمعى انعقاد جلستين للجنة الثقافة والهوية الوطنية لمناقشة ما يتعلق بالصناعات الثقافية: السينما والدراما التليفزيونية، المسرح والموسيقى والغناء، وعلى الجانب الآخر تناقش لجنة الشباب من خلال جلستين "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، وتشتبك تلك القضايا بمنظومة تشكيل الوعى المصرى التى تولى الدولة المصرية اهتمام كبير لها خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني، إن اللجنة ستعمل خلال جلساتها على طرح كافة الأفكار والرؤى من المشاركين بالحوار الوطنى فيما يرتبط بالنهوض وتنمية كافة الصناعات المتنوعة والمتعددة، وكيفية الاستفادة منها فى معركة الوعى والهوية التى تخوضها الدولة المصرية، وذلك على مستوى صناعة السينما والدراما التليفزيونية، علاوة على ما يتعلق بصناعة المسرح والموسيقى والغناء.

وأضاف أن خطة اللجنة تشمل كيفية تعظيم دور القوى الناعمة فى تنمية المجتمع، وتحديد الأدوار التى تقع على تلك الصناعات وما تجابها من تحديات تعيق تنفيذ ما يستوجب عليها القيام به، كما ستناقش اللجنة آليات استعادة الإنتاج المصرى ريادته بالمنطقة، والتسهيلات اللازمة للتصوير داخل مصر وما يستلزم من تنسيق مع الجهات المعنية، خاصة وأن التصوير فى المعالم المصرية البارزة تمثل دعاية للثقافة المصرية وترويج قوى للسياحة، فضلا عن مناقشة ما يتعلق بالموسيقى والغناء وما يتعلق بحقوق الأداء العلني.
 

أمين الشباب حزب الإصلاح والنهضة المحور السياسي الاقتصادي التيار الإصلاحي الحر جلسة تمكين الشباب الاتحادات الطلابية محافظة الاسكندرية جلسة الحوار الوطني

مواد متعلقة

عضو أمناء الحوار الوطنى: تنسيقية الشباب تجربة رائدة كبيرة

محمود فوزى: الحوار الوطنى يعوّل كثيرًا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم

"مصر أكتوبر": نبحث عن حلول لأزمة الدين في الحوار الوطني (فيديو)

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

الأكثر قراءة

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

طليقة حسن شاكوش تشكره فى مقطع فيديو.. والأخير يرد: "قابل اعتذارك"

حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالجيزة 4 أيام

بعد استطلاع رأي المفتي.. الإعدام شنقا لـ11 متهما بقتل صاحب كبابجي "الفقير"

الرئيس السيسى يوجه بالعمل على جذب استثمارات أجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قضية مرتضى منصور تلقي بظلالها على انتخابات الزمالك في اليوم الرابع لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال