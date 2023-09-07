عضو أمناء الحوار الوطنى: تنسيقية الشباب تجربة رائدة كبيرة

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، اهتمام الحوار الوطني الديمقراطي بالشباب، حيث إن الرهان الأكبر على الشباب والوطن مرتبط بهم، لافتا إلى ضرورة تدريب وتوعية الشباب، مقتبسا كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي «التأهيل قبل التمكين».

جاء ذلك خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن بدايته كانت رئيس اتحاد الطلاب، وأصغر عضو مجلس مدينة ومحافظة، مما أكسبه العديد من الخبرات في جميع المجالات التي تحدثوا عنها خلال الجلسة، مؤكداً أن لدينا فرصا كثيرة لا بد من استثمارها.

وأوضح عبدالقوي أن الدستور المصري لم يقرأه كثيرون، حيث إنه مكّن الشباب من التمكين السياسي ولكن لا يوجد كثيرون يعرفون ذلك.

ولفت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة رائدة كبيرة لتمكين الشباب، متمنيا أن تعم التجربة في جميع المحافظات، فضلا عن أن نزول عمر الالتحاق بالبرلمان فرصة كبيرة جدا للشباب، مؤكدا أن «العزوف السياسي أصبح قضية الشباب».

فرص كبيرة للشباب بقانون الجمعيات الأهلية



واستكمل: قانون الجمعيات الأهلية يوجد به فرص كبيرة للشباب، لافتا إلى ضرورة التحاق الشباب بالجمعيات الأهلية والعمل بها، مع ضرورة عمل التثقيف السياسي داخل الجامعات، حيث إن الشباب مسئول من كافة مؤسسات الدولة.

الرئيس عبدالفتاح السيسى مقتنع بالشباب

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مقتنع جدا بالشباب، لذلك من الضروري استثمار فرص الشباب.