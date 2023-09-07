الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود فوزى: الحوار الوطنى يعوّل كثيرًا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن التركيبة السكانية في مصر أغلبها من الشباب.

الحوار الوطني يعول كثيرًا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم

وأضاف "فوزي"، خلال كلمته في لجنة الشباب ومناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، أن الشباب هم الطاقة والأمل والقوة، لافتًا إلى أن الحوار الوطني يعوّل كثيرًا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم.

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اليوم.. الحوار الوطنى يواصل مناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى

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وكيل اقتصادية النواب: جلسة الحوار الوطني ناقشت أزمة التضخم وطرحنا الحلول لمواجهتها

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار، مارس كل الضغوط للسماح لأكبر عدد من الشباب بالمشاركة، وأصر على ذلك، وكان جادًا لخدمة الملف هو ومساعده الكاتب الصحفي زكي القاضي، لإخراجه في أبهى صورة.

 تمكين للشباب

ولفت إلى أن: الـ10 سنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود، وهو ما ألمسه في ملفات كثيرة جدًا، موجهًا الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي على كل التيسيرات التي قدمتها للحوار الوطني، للسماح لأكبر عدد ممكن من المشاركة، وكذلك أيضًا وزارة التربية والتعليم.

وانطلقت، صباح اليوم الخميس، جلسات الحوار الوطني؛ لمناقشة عدد من قضايا المحور المجتمعي، التي تتعلق بصناعة السينما والدراما وتمكين الشباب.

وتعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، اليوم، جلستين نقاشيتين بالتتابع، تحت عنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية"، وتنقعد بالتوازي معهما جلستان متابعتان أيضًا للجنة الشباب، حيث تناقش موضوعات التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وتأتى الجلسات النقاشية للحوار الوطني هذا الأسبوع بعد إعلان إدارة الحوار توصيات المرحلة الأولى ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم خلال هذا الأسبوع استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تحت شعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

للحوار الوطني الشباب التمكين السياسي للشباب الطاقة رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

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اليوم.. الحوار الوطنى يواصل مناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى

غدًا.. "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول" على طاولة الحوار الوطنى

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