طلعت عبدالقوي: الطلاق يهدد تماسك المجتمع ونحتاج إلى تقليله

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن موضوع الأسرة والتماسك المجتمعي من أهم الموضوعات التي تم طرحها على مائدة الحوار الوطني، إضافة للموضوعات الأخرى من السياسية والاقتصادية والصحية وغيره.

وأضاف عبد القوي، خلال كلمة له ضمن فعاليات جلسة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن عدد الزيجات في مصر بلغ سنويا 900 ألف زيجة، وعدد الأطفال تخطى 2 مليون طفل سنويا.

وتابع أن الموضوع الأهم هو الطلاق وما بعده والذي يعد محور الجلسة، فنحن نحتاج للتقليل من هذه الظاهرة، مشددا على أن تماسك الأسرة والقضاء على هذه الحالات ما نعمل عليه، فنحن نواجه تحديا كبيرا يتمثل في تنامي زواج الأطفال وليس "القصر"، ونحن أمام قانون للحد من هذا الأمر.

وأشاد عبد القوي ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي، التي تساعد على تماسك الأسرة ومن بينها برنامج مودة، مؤكدا أن الهدف هو عودة الأسرة المصرية لسابق عهدها وهذه أمنية، فالمسألة ليس الزواج والطلاق ففط، معقبا: "البعض يتزوج من أجل الزواج ولا يشغله الطلاق فيما بعد ونحن ضد هذا لأنه يهدد من تماسك المجتمع".

واختتم: “نحن مع تماسك الأسرة المصرية عماد المجتمع وندعم كل القوانين التي تساهم في ذلك ولا يشغلنا النفقة كم والحضانة وغيره من مشكلات ما بعد الطلاق ولكن يشغلنا الأسرة والحفاظ عليها”.