الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلعت عبدالقوي: الطلاق يهدد تماسك المجتمع ونحتاج إلى تقليله

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن موضوع الأسرة والتماسك المجتمعي من أهم الموضوعات التي تم طرحها على مائدة الحوار الوطني، إضافة للموضوعات الأخرى من السياسية والاقتصادية والصحية وغيره.

وأضاف عبد القوي، خلال كلمة له ضمن فعاليات جلسة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن عدد الزيجات في مصر بلغ سنويا 900 ألف زيجة، وعدد الأطفال تخطى 2 مليون طفل سنويا.

وتابع أن الموضوع الأهم هو الطلاق وما بعده والذي يعد محور الجلسة، فنحن نحتاج للتقليل من هذه الظاهرة، مشددا على أن تماسك الأسرة والقضاء على هذه الحالات ما نعمل عليه، فنحن نواجه تحديا كبيرا يتمثل في تنامي زواج الأطفال وليس "القصر"، ونحن أمام قانون للحد من هذا الأمر.

وأشاد عبد القوي ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي، التي تساعد على تماسك الأسرة ومن بينها برنامج مودة، مؤكدا أن الهدف هو عودة الأسرة المصرية لسابق عهدها وهذه أمنية، فالمسألة ليس الزواج والطلاق ففط، معقبا: "البعض يتزوج من أجل الزواج ولا يشغله الطلاق فيما بعد ونحن ضد هذا لأنه يهدد من تماسك المجتمع".

واختتم: “نحن مع تماسك الأسرة المصرية عماد المجتمع وندعم كل القوانين التي تساهم في ذلك ولا يشغلنا النفقة كم والحضانة وغيره من مشكلات ما بعد الطلاق ولكن يشغلنا الأسرة والحفاظ عليها”.

 

الأسرة والتماسك المجتمعي الدكتور طلعت عبد القوى الزواج والطلاق المحور المجتمعي بالحوار الوطني الكد والسعاية امناء الحوار الوطني المحور المجتمعي

الأكثر قراءة

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

جد المجني عليها بالمنوفية: المتهم طلبها للزواج وهي متزوجة وهددني بقتلها إن لم يتزوجها

سوهاج تعمل "أونلاين" كل أحد.. واستثناء بعض الفئات

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

"الدستور" تنفرد بتفاصيل المناقشة النفسية للمتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية

محافظ الوادى الجديد يتابع تجهيزات مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى