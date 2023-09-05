المصريين الأحرار بـ"الحوار الوطنى" يطرح 5 محاور لزيادة موارد الدولة

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، وحضر المحور الاقتصادي بجلسة الدين العام وعجز الموازنة ممثل عن المصريين الأحرار محمد بدرة الخبير الاقتصادى.

مقترحات معالجة عجز الموازنة

وقال ممثل المصريين الأحرار في الحوار الوطني، إن مقترحات معالجة عجز الموازنة العامة تنقسم إلى جزأين الجزء الأول زيادة موارد الموازنة العامة وتتلخص في 5 نقاط، والثانية معالجة عجز الموازنة العامة، وبناءً عليه لزيادة الموازنة يجب على وزارة المالية بذل الجهود الحثيثة في إدراج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الضريبية.

وأضاف « بدره» أن أولويات الوزارة في الوقت الحالي اعتبار التهرب من الإدراج في المنظومة الضريبية كأنه جريمة مخلة بالشرف ويجب توظيف كل طاقات مصلحة الضرائب في إدراج جميع الأنشطة الخارجة عن المنظومة الضريبية، هذا سيضمن مضاعفة حصيلة الضرائب المحصلة وبالتالي المساعدة في سد عجز .

اللجوء إلى الأساليب الحديثة فى تمويل المشروعات العامة

وطالب بضرورة اللجوء إلى الأساليب الحديثة المطبقة حاليا في مصر منذ فترة طويلة في تمويل المشروعات العامة وخاصة المشروعات المتعلقة بالتعليم والصحة ومشروعات البنية الأساسية الأخرى.

كما اقترح بدره، طرح البنوك العامة التي تملكها وزارة المالية في البورصة المصرية وخص بالذكر البنك الأهلي وبنك مصر والبنوك الأخرى ووفق قيمة معقولة بما يوسع دائرة المساهمين في هذه البنوك وتضمن دخلا مقبولا لوزارة المالية وليس فقط هذه البنوك كافة الأنشطة الأخرى التي تمتلكها وزارة المالية.

وفي النقطة الخامسة نادى بضرورة إدراج كافة الصناديق الخاصة في موازنة الدولة بناءً عليه سيتم إضافة مبالغ هذه الصناديق إلي الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حال تعذر التنفيذ تأتي مرحلة أولى إدراج أحد الصناديق قيمته تزيد على ١٠ ملايين لصالح الموازنة.

وأخيراً، في جزء زيادة الموارد، أوصي بضرورة منح إعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات لكافة المصانع التي تقوم بعمل استثمارات لتوسيع أنشطتها الإنتاجية، والتي يترتب عليها تعيين عمالة جديدة. كما ينبغي منح إعفاءات لكافة المشروعات السياحية التي تضيف إلى الطاقة الفندقية للبلاد، ومنح المشروعات السياحية في أماكن محددة من قبل وزارة السياحة كمناطق خاصة، مثل وسط وشمال سيناء ومسار العائلة المقدسة وجنوب الصعيد. يتم التخفيف من الضرائب وكافة الرسوم الحالية والمستقبلية لمدة 20 عامًا.

وبشأن مقترحات تخفيض أعباء الموازنة العامة، طالب ممثل المصريين الأحرار بضرورة إعادة النظر في البعثات الدبلوماسية القنصلية والسفارات لجمهورية مصر العربية خارج مصر. كما ينبغي إجراء نسبة مئوية لعدد الجالية المصرية في كل بلد، وبناءً عليها يتم إنشاء سفارة أو تمثيل قنصلي في الخارج. يقترح تخفيض النسبة إلى 50% من عدد السفارات والقنصليات في الخارج خلال تلك الفترة.