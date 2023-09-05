الحوار الوطنى.. "الوفد" يطرح بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض

قال المحامي عمرو "الحوي"، عضو حزب الوفد: إنه علينا أن ندرك جيدا أننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ ما يقرب من ١٠٠ عام، وكل دول العالم تصفها بذل، كما أن البعض يري أنها لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وطرح "الحوي" خلال كلمته في جلسة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من عملية الاقتراض، والتي تتمثل في عدة محاور منها أولها: تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تذليل العقبات أمام المستثمرين

وأوصى الحوي بإصدار المزيد من رخص التشغيل الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، وكذلك تنشيط دور البورصة المصرية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي على المدي المتوسط والطويل، مؤكدا أنه لا بديل عن أن توفير بدائل للواردات في السوق المصرية والتحول إلى لتصدير لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها في الإنتاج من أصل التصدير.

وطالب عضو حزب الوفد بتنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر، والتركيز على المصادر التي لا تحتاج إلى نية تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية.

ولفت إلى أنه على المدى المتوسط والطويل لا بديل عن توفير بدائل للواردات في السوق المصرية والتحول إلى التصدير، لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما أرى أنه يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها في الإنتاج من أجل التصدير.

التنسيق مع البنوك المركزية فى الدول العربية

وطالب أيضا بالعمل على التنسيق مع البنوك المركزية فى الدول العربية لتأجيل سداد الودائع لدى البنك المركزي، وتمكين القطاع الخاص، وإتمام التخارج الحكومي من النشاط الاقتصادى من خلال الإسراع فى برامج الطروحات الحكومية من الحصول على النقد الأجنبي وإعطاء مؤشرات إيجابية للقطاع الخاص على صندق دعاوى الحكومة فى مساهمة زيادة القطاع الخاص.

ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته إلى الحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار هو حوار وطني شامل، مثمنًا مجهودات الأمانة الفنية للحوار الوطني ومجلس الأمناء ومقرر اللجنة والمقرر المساعد والتي بالفعل أحدثت حالة من الحراك العام في الدولة المصرية في كافة القطاعات وفي شتى المجالات وفي مختلفة التخصصات.

ولفت إلى أن مصر تستظل بنظام سياسي يحترمه ويقدره الجميع داخل الجمهورية الجديدة، وفي ظل حوار وطني دعا إليه الرئيس السيسي، يُعد بمثابة نواة حقيقية للديمقراطية اقتداءً بالدول الأوروبية، وميزة تلجأ إليها الدولة عند مواجهة بعض التحديات الاقتصادية والسياسية.