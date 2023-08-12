السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: تمكين الشباب بدأ على يد الرئيس السيسى فى 2016

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

علق النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، على اليوم العالمى للشباب موضحًا جهود الدولة في دعم وتمكين الشباب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن مؤتمرات الشباب نتج عنها ظهور كيان مهم وهو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف أن مؤتمرات الشباب كانت نتاجًا مثمرًا ليكون حلقة وصل بين الشباب والرئيس وتحقيق التمكين السياسي، موضحًا أن تمكين الشباب بدأ على يد الرئيس السيسي في عام 2016 مع إعلان الرئيس السيسي عن أنه عام الشباب المصرى.

وأشار إلى أنهم وصلوا إلى 32 نائبًا تحت قبة البرلمان و16 في مجلس الشيوخ وهذا عدد محترم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المجالس النيابية.

أحمد فتحى الحياة اليوم اليوم العالمي للشباب نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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