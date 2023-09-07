موعد بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 والكليات الشاغرة

موعد بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 نالت هذه الكلمات الاستحواذ على محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كي يستعد طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني لتسجيل رغباتهم في الكليات والمعاهد والاستعداد للعام الدراسي القادم 2023/2024 والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023.

موعد بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023

نعرض خلال التقرير التالي موعد بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 ورابط تسجيل الرغبات والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد أمام الطلاب الذين يجب أن يسجلوا 75 رغبة في تنسيق رغباتهم.

يبدأ تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 السبت 9 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة 3 أيام حيث يغلق باب التسجيل الاثنين 11 سبتمبر 2023.

ويكون تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

ويكون مفعل رابط مباشر لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني فور بدء التنسيق لهم.

الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد

وفق آخر إعلان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الاماكن الشاغرة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة كانت هذه بعض الاماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد للشعب العلمية والادبية