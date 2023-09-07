موعد بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 والكليات الشاغرة
موعد بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 نالت هذه الكلمات الاستحواذ على محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كي يستعد طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني لتسجيل رغباتهم في الكليات والمعاهد والاستعداد للعام الدراسي القادم 2023/2024 والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023.
موعد بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023
نعرض خلال التقرير التالي موعد بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 ورابط تسجيل الرغبات والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد أمام الطلاب الذين يجب أن يسجلوا 75 رغبة في تنسيق رغباتهم.
يبدأ تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 السبت 9 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة 3 أيام حيث يغلق باب التسجيل الاثنين 11 سبتمبر 2023.
ويكون تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
ويكون مفعل رابط مباشر لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني فور بدء التنسيق لهم.
الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد
وفق آخر إعلان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الاماكن الشاغرة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة كانت هذه بعض الاماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد للشعب العلمية والادبية
- تربية رياضية بنين الفيوم.
- تربية رياضية بنات الفيوم.
- تربية رياضية بنين المنيا.
- تربية رياضية بنات المنيا.
- العالي ترميم الآثار بأبي قير.
- المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال - محاسبة).
- تربية رياضية بنين بني سويف.
- تربية رياضية بنات بني سويف.
- العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية.
- العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة.
- القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول.
- عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا.
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة.
- العالي خدمة اجتماعية سوهاج.
- العالي خدمه إجتماعيه بورسعيد.
- معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات.
- معهد عالي خدمة اجتماعية الإسكندرية بمصروفات.
- معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهرة بمصروفات.
- معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات.
- العالي خدمة اجتماعية أسوان.
- معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات.
- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.
- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر.
- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.
- تربية رياضية بنين مدينة السادات.
- تربية رياضية بنات مدينة السادات.
- تربية نوعية فنية بنها.
- تربية نوعية موسيقية بنها.
- العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس.
- عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس.
- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة.
- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية.
- القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم.
- العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس.
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية.
- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير.
- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال.
- العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير.
- الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم.
- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر.
- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.
- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش.
- معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط.
- العالي للدراسات الادبية كنج مريوط.
- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية).
- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.
- تربية نوعية فنية بنها.
- تربية رياضية بنات دمياط.
- سياحة وفنادق مطروح.
- المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج.
- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.
- تربية نوعية فنية المنصورة.
- عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة.
- تربية رياضية بنين مطروح.
- معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية).
- المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة.
- سياحة وفنادق بني سويف.
- سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات.
- معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية.
- المتوسط للخدمه الاجتماعية بالإسكندرية طالبات.
- آداب انتساب موجه أسيوط.
- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
- الفني التجاري ببنها.