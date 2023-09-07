ارتفعت معدلات البحث عن لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في نتيجة امتحانات الدور الثاني والتي ظهرت منذ أيام قليلة واستعد الطلاب لتسجيل رغباتهم في الكليات والمعاهد الشاغرة.

لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

خلال السطور نعرض لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني والموعد النهائي لتسجيل رغباتهم وكذلك الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد.

يبدأ تنسيق طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني من السبت 9 سبتمبر 2023 حتى يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023.

ويكون تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

بمجرد بدء المرحلة يكون متاح ايقونة خاصة بتسجيل الرغبات

يكون متاح تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الالكتروني سواء من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، أو من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

كذلك يبحث الكثير من الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة عن موعد نتيجة التنسيق ومرحلة تقليل الاغتراب وهو ما أوضحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتيجة المرحلة الثالثة كاملة سيتم إعلانها فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية المنصورة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجارى بالمحله الكبرى

تربية رياضية بنات السويس

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

تربية رياضية بنات أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

تربية نوعية فنية بور سعيد

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

الفني التجارى بدمنهور

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

تربية نوعية فنية دمياط

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

العالي سياحة وفنادق الغردقة

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح