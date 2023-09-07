أخبار الظهيرة|إعلان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 وعمر خيرت مسك ختام مهرجان القلعة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يقدم "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

عمر خيرت مسك ختام مهرجان القلعة الليلة

تختتم الليلة فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء على مسرح محكى القلعة، بعد أسبوعين من النجاح الكبير والانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

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قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

المرشحون لـجائزة الكرة الذهبية 2023، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمعرفة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الجاري، والمُقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

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تأجيل استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة "سب الخطيب"

أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق، وذلك على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لجلسة 9 نوفمبر المقبل لحضوره بشخصه.

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واشنطن بوست: القضايا التي يواجهها ترامب لم تؤثر على حظوظه بانتخابات 2024

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها، إن القضايا القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم تؤثر على حظوظه في سباق انتخابات الرئاسة المقررة في 2024.

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أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن

شهدت أسعار بيض المائدة ارتفاعًا طفيفًا خاصة للبيض البلدي، حيث وصل إلى 128 جنيهًا في المزرعة، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن، فإن البيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب.

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