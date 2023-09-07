الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دويتو بين لينا شاماميان ونسمة محجوب بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

لينا شاماميان ونسمة
لينا شاماميان ونسمة محجوب

حرصت النجمة السورية لينا شاماميان على دعوة صديقتها النجمة المصرية نسمة محجوب خلال حفلها المقام حاليا بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لغناء دويتو معا.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وبين المزج بين تراكات الأغناني الخاصة بالثنائي غنت لينا ونسمة دويتو باسم “بالي معاك - غاوي هروب”، حيث انضمت الفرقتان الموسيقيتان وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبدأت نسمة الحفل بأغنية "الوقت يعدى"، وهي أحدث أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على الحضور بالآلاف، وقالت نسمة في بداية حفلها: "مبسوطة بالمشاركة في المهرجان، وبستنى المهرجان من السنة للسنة".

وتختتم غدًا فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء بعد أسبوعين من انطلاقه، حقق فيهما نجاحات كبيرة، وتصدر اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إضافة إلى النقل المباشر على فضائية “الحياة”.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مهرجان القلعة للموسيقي والغناء حفلات مهرجان القلعة مهرجان القلعة محجوب

الأكثر قراءة

وفاة أكبر مُعمرة فى الفيوم عن عمر يناهز 113 عاماً

استشارى كبد يحذر من تناول أكلات حارة: قد تؤدى للوفاة بهذه الحالة

إحالة المتهمين للمفتى.. قتلوا شخص بسبب خلافات بينهم فى الإسكندرية

بينهما علاقة نسب.. تفاصيل مقتل شخص فى مشاجرة بالإسماعيلية

"هنعيش ونشوف".. طفل يشعل حفل لينا شاماميان بمهرجان القلعة

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا 2023 من المجموعات للنهائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال