دويتو بين لينا شاماميان ونسمة محجوب بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

حرصت النجمة السورية لينا شاماميان على دعوة صديقتها النجمة المصرية نسمة محجوب خلال حفلها المقام حاليا بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لغناء دويتو معا.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وبين المزج بين تراكات الأغناني الخاصة بالثنائي غنت لينا ونسمة دويتو باسم “بالي معاك - غاوي هروب”، حيث انضمت الفرقتان الموسيقيتان وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبدأت نسمة الحفل بأغنية "الوقت يعدى"، وهي أحدث أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على الحضور بالآلاف، وقالت نسمة في بداية حفلها: "مبسوطة بالمشاركة في المهرجان، وبستنى المهرجان من السنة للسنة".

وتختتم غدًا فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء بعد أسبوعين من انطلاقه، حقق فيهما نجاحات كبيرة، وتصدر اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إضافة إلى النقل المباشر على فضائية “الحياة”.