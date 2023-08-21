الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة مرتضى منصور، بالحبس 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وذلك على خليفة اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

وأمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية في الجلسة الماضية، قال مرتضى منصور: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محام كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟

وأضاف "منصور"، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.

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