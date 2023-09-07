الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر خيرت مسك ختام مهرجان القلعة الليلة

عمر خيرت
عمر خيرت

تختتم الليلة فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء على مسرح محكى القلعة بعد أسبوعين من النجاح الكبير والانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وقررت إدارة المهرجان أن يكون مسك الختام الليلة مع الموسيقار العالمي عمر خيرت الذي أعد برنامجًا مميزًا لحفل الليلة، حيث يقدم بصحبة فرقته الموسيقية عددًا من أهم مقطوعاته التي قدمها على مدار مشواره الفني الطويل، حيث أصبحت حفلاته الأكثر انتشارًا ونجاحًا بين الموسيقيين في منطقة الشرق الأوسط، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وأصبحت تذاكر حفله الأسرع مبيعًا بين الموسيقيين.

وينتظر الجمهور بالملايين في مصر والوطن العربي مشاهد حفل الموسيقار الكبير على الهواء مباشرة على شبكة تليفزيون الحياة التي تلقت إشادات عريضة خلال الفترة الماضية لنقلها الفعاليات حصريًا على شاشتها مع تقديم تغطية إعلامية مميزة مع لقاءات مميزة مع كل نجوم الحفلات بالمهرجان.

وأمس حرصت النجمة السورية لينا شماميان على دعوة صديقتها النجمة المصرية نسمة محجوب خلال حفلها المقام بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لغناء دويتو معًا.

وبين المزج بين تراكات الأغناني الخاصة بالثنائي غنت لينا ونسمة دويتو باسم "بالي معاك- غاوي هروب"، حيث انضمت الفرقتان الموسيقيتان وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبدأت نسمة الحفل بأغنية "الوقت يعدى"، وهي أحدث أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على الحضور بالآلاف، وقالت نسمة في بداية حفلها: "مبسوطة بالمشاركة في المهرجان، وبستنى المهرجان من السنة للسنة".

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“الحياة” تواصل تصدر التريند وتذيع حفل نسمة محجوب وليان شامان من مهرجان القلعة.. الليلة

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