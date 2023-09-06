الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

“الحياة” تواصل تصدر التريند وتذيع حفل نسمة محجوب وليان شامان من مهرجان القلعة.. الليلة

شبكة تليفزيون الحياة
شبكة تليفزيون الحياة

تواصل شبكة تليفزيون الحياة الإذاعة الحصرية لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 برئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس المهرجان رئيس دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم.

ومن المُقرر، أن يُشارك الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، والفنانة ليان شامان وفرقتها في فعاليات حفلات اليوم من مهرجان القلعة.

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بمشاركة الفنانة فايا يونان، والنجم مدحت صالح، كما أذاعت «الحياة» حفل الفنانة نادية مصطفى والفنان هاني شاكر، والفنان علي الحجار،  وهي الحفلات التي تصدرت بها تريند موقع التواصل الاجتماعي «إكس» - تويتر سابقًا.

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