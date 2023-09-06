الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتفاق السعودى يحسم صفقة ديماراى جراى من إيفرتون

ديماراي جراي
ديماراي جراي

أبدى نادي الاتفاق السعودي رغبته في التعاقد مع الجامايكي ديماراي جراي، جناح إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تُغلق أبواب سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، غدًا الخميس 7 سبتمبر، بينما انتهت فترة الميركاتو الصيفي في إنجلترا والدوريات الأوروبية الكبرى، يوم 1 سبتمبر.

الاتفاق السعودي يحسم صفقة ديماراي جراي من إيفرتون

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي الاتفاق السعودي بات قريبًا للغاية من حسم صفقة ديماراي جراي هذا الصيف.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”- "تويتر سابقًا"-، إن إيفرتون وافق على بيع ديماراي جراي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أن ديماراي جراي سيوّقع على عقود انتقاله إلى صفوف الاتفاق السعودي بعقد لمدة أربع سنوات، تحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق.

وبناءً عليه، يتبقى فقط الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بانضمام ديماراي جراي إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وكان جراي قريبًا من الانضمام إلى صفوف الشباب، ولكن تغيير إدارة النادي السعودي، حالت دون إتمام الصفقة.

يذكر أن الجناح الأيسر الجامايكي، صاحب الـ27 عامًا، قد انضم إلى صفوف إيفرتون في يوليو 2021، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وعلى المستوى الدولي، فقد شارك ديماراي جراي في خمس مباريات دولية مع منتخب بلاده جامايكا، وسجل خلالها هدفين، كما مثّل منتخب إنجلترا للشباب من قبل.

وكان فريق الاتفاق السعودي قد أبرم العديد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، مثل: جوردان هندرسون، موسى ديمبلي، جورجينيو فينالدوم وجاك هيندري.

الاتفاق السعودى ديماراي جراي جراي إيفرتون الميركاتو الصيفي رومانو

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