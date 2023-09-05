الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتفاق السعودي يتفق مع ديماراي جراي.. واللاعب يجتاز الفحص الطبي

جراي
جراي

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، توصل نادي الاتفاق السعودي لاتفاق، للتعاقد مع الإنجليزي ديماراي جراي لاعب فريق إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان جراي قريبًا من الانضمام للشباب إلا أن تغيير إدارة النادي السعودي، حالت دون اتمام الصفقة.

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وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية فإن إدارة الاتفاق أتمت صفقة جراي، بعد تجاوز اللاعب للفحص الطبي الذي خضع له.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيمثل “فارس الدهناء” بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وذكرت الصحيفة أن جراي سيعوض غياب اللاعب البرازيلي فيتينيو، والذي تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام الهلال، ستغيبه عن الملاعب حتى شهر يناير.

يُذكر أن الاتفاق تعاقد مع الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق، إضافة لزميله الهولندي جورجينيو فينالدوم قادمًا من باريس سان جيرمان، للفرنسي موسى ديمبيلي، والاسكتلندي جاك هيندري.

ويتولى قيادة فريق الاتفاق تدريبيًا، ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول.

ويلعب ديماراي جراي ضمن صفوف فريق إيفرتون، منذ انتقاله من فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وينتهي عقد جراي مع إيفرتون بنهاية الموسم، ويتضمن العقد خيارًا للتمديد لمدة موسم إضافي.

وبدأ ديماري جراي مسيرته ضمن صفوف أكاديمية نادي برمنجهام وانتقل لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2012، وبعد عامين صعد للفريق الأول وقضى موسم ونصف قبل أن ينتقل لنادي ليستر سيتي الإنجليزي وقضى 5 مواسم مع النادي ثم انتقل لباير ليفركوزن في يناير 2021، وعاد للدوري الإنجليزي عن طريق إيفرتون في صيف العام نفسه.

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