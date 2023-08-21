الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب يحصل على موافقة إيفرتون لضم ديماراي جراي

ديماراي جراي
ديماراي جراي

اتفق نادي الشباب السعودي مع إيفرتون الإنجليزي، على التعاقد مع ديماراي جراي، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب ديماراي جراي ضمن صفوف فريق إيفرتون، منذ انتقاله من فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، صحفي "سكاي سبورتس"، فإن الاتفاق فقط بين الناديين، ويتبقى الحصول على موافقة اللاعب من أجل الانتقال لصفوف الفريق السعودي.

وأشار إلى أن نادي الشباب سيبدأ مفاوضات مع جراي للاتفق على الشروط الخاصة به، والراتب الذي سييتقاضاه مع الفريق في حال موافقته على الانتقال.

وينتهي عقد جراي مع إيفرتون بنهاية الموسم المقبل، ويتضمن العقد خيارًا للتمديد لمدة موسم إضافي.

وبدأ ديماري جراي مسيرته ضمن صفوف أكاديمية نادي برمنجهام وانتقل لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2012، وبعد عامين صعد للفريق الأول وقضى موسم ونصف قبل أن ينتقل لنادي ليستر سيتي الانجليزي وقضى 5 مواسم مع النادي ثم انتقل لباير ليفركوزن في يناير 2021، وعاد للدوري الإنجليزي عن طريق إيفرتون في صيف العام نفسه.

نادي الشباب الشباب السعودي إيفرتون فترة الانتقالات الصيفية جراي

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