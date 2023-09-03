كيف تستوحي الأميرة رجوى إطلالتها من أناقة الملكة رانيا؟

لا يزال حس وأسلوب الملكة رانيا، ملكة الأردن في مجال الموضة والأناقة يلهم العشرات من النساء، بما في ذلك زوجة ابنها الجديدة الأميرة رجوى.

وفي صورة عائلية مريحة نشرها زوجها ولي العهد الأمير الحسين ظهرت الأميرة ببدلة مربوطة بحزام أسود عريض، إنها إطلالة ارتدتها الملكة رانيا قبل عام واحد بالضبط عندما استضافت اجتماعاً لمؤسستها وهي ترتدي فستان سفاري من سيلين.



بفضل لونها الكاكي وجيوبها ذات الأزرار، اختارت الملكة رانيا لمسة أنثوية على الملابس العسكرية مع حذاء ذهبي، وفي صورة هذا الأسبوع ظهرت الملكة رانيا التي كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والخمسين وهي ترتدي قميصًا أبيضًا مميزًا، بالإضافة إلى بنطال جينز مرصع على الجانب، وهو ما يعكسه الأزرار الموجودة على سترتها البيضاء.



ارتدت الأميرة رجوى فستان زارا الأبيض بحزام عريض يجعل الزي يبدو أكثر صقلا، بالإضافة إلى الأقراط المتدلية.

وفي شهر يوليو، استلهمت الأميرة أيضًا من حماتها، حيث ارتدت نفس أسلوب أقراط, Love Me لستيفن ويبستر التي ارتدتها الملكة رانيا في الماضي، وفي حين أن زوج الملكة مصنوع من الذهب الوردي مع الماس الأبيض والأوبال الوردي، فإن الزوج الذي ترتديه الأميرة مصنوع من الذهب الأبيض مع الماس الأسود والكوارتز الأسود الشفاف.

كما أعارت الأميرة رجوى ارتداء أقراطها الماسية البيضاء والصفراء، مرة أخرى من ستيفن ويبستر، لصورة خطوبتها في أغسطس الماضي، بالإضافة إلى زوج من أقراط Firenze Jewels الماسية.

في شهر يوليو أيضًا وصلت الأميرة رجوى والملكة رانيا إلى المؤتمر السنوي لشركة Allen & Co في أيداهو بملابس الجينز، وارتدت الملكة رانيا فستاناً من تصميم كلوي، بينما ظهرت الأميرة رجوى بمظهر غير رسمي مع فستان مزود بسحاب وغطاء للرأس من تصميم Maison Alaia.

وفي شهر مارس عكست الأميرة أسلوب الملكة في حفل الحناء الذي أقامته الأميرة إيمان وارتدت قفطانًا منسدلًا باللون التوتي مع لمسات من اللون البرتقالي، وهو ما يعكس فستان الملكة التوتي.

وارتدت الأميرة إيمان الابنة الكبرى للملكة نفس الحزام الذي ارتدته والدتها في حفل زفافها عام 1993، مع فستان كريمي من تصميم ريما دحبور.

واختارت الأميرة ارتداء تنورة بسيطة في أول مشاركة رسمية لها مع زوجها أثناء زيارة الزوجين للديوان الملكي الهاشمي لمشاهدة معرض للتاريخ الأردني.

وفي الصورة الرسمية التي صدرت بمناسبة خطوبة الزوجين، قامت الأميرة بربط خصر ثوبها الأبيض المطرز بحزام ذهبي مستعار من الملكة.