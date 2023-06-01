الأميرة رجوى ترتدي فستان زفاف أنيق من المصمم إيلي صعب

ارتدت الأميرة رجوى ثوباً أبيض اللون عليه طبعة ورد على تنورتها الكاملة ولفاف على الصدر، في حفل زفافها على ولي عهد الأردن الأمير حسين على أرض قصر زهران اليوم.

ارتدت الأميرة رجوى 29 عامًا الفستان المذهل الذي صُنع خصيصًا لها من قبل المصمم اللبناني إيلي صعب مع زوج من الشقق البيضاء وتاج لامع أثناء سيرها إلى المكان.

ورافقها الأخ الأصغر للأمير حسين الأمير هاشم، بينما كانت الشقيقتان الصغرى الأميرة سلمى والأميرة إيمان تسير خلفها، ثم اصطحبها الأمير هاشم إلى شرفة المراقبة حيث كان الأمير حسين (28 عامًا) ووالده الملك عبد الله الثاني ينتظران على المنصة.

كما وقع العروس والعريس عقد النكاح مع شاهدين في مراسم الزواج الإسلامي المعروفة باسم "كتاب الخطاب"، وترأس الحفل إمام الديوان الملكي الهاشمي الدكتور أحمد الخلايلة الذي عين في هذا المنصب في يناير 2021، وأعقب الحفل القصير جلسة تصوير في ساحة قصر زهران حيث تفاعلوا أيضًا مع الضيوف، وسيعقبه موكب ثم حفل استقبال في قصر الحسينية.

منذ الإعلان عن خطوبتها على الأمير حسين في أغسطس، تصدرت الأميرة رجوى عناوين الصحف لجمالها بالإضافة إلى مظهرها اللافت، في حفل الحناء الذي أقامته في 22 مايو في قصر زهران لجأت إلى المصممة السعودية هنيدة الصيرفي التي ابتكرت فستانًا مزخرفًا رائعًا يتميز بلمسات شخصية.

تم تزيين الثوب الحريري الأبيض المكون من قطعتين والمعروف باسم ثوب الصحابي بخرز ذهبي متشابك، وظهرت فيه آية للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي مطرزة بالحجاب، تحدثت الآية عن جمال الحياة عند نظر المرء.

الفستان مستوحى من شخصية الآنسة رجوى العصرية وجاذبيتها الأنيقة، حيث يجمع كل من حضارات الزوجين الثرية بروح معاصرة، كان مذهلا وتحدث عنه الجميع.