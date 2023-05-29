الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالتزامن مع حفل زفافها اليوم.. أجمل إطلالات رجوى السيف (صور)

الأمير حسين ورجوى
الأمير حسين ورجوى السيف

يقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله، من الآنسة رجوى السيف السعودية اليوم الإثنين.

منذ الإعلان عن الخطوبة في أغسطس 2022  ظهر الزوجان الملكيان في عدد قليل من المظاهر العامة، على الرغم من أن الملكة رانيا كانت دائمًا المفضلة لدى الجمهور عندما يتعلق الأمر بإحساسها في الملابس فإن العروس المستقبلية وملكة الأردن المستقبلية تتبع خطوات مماثلة عندما يتعلق الأمر بالأناقة.

إذا نظرت إلى كل مرة ظهرت رجوى للعامة سوف تقيس إحساسها الجمالي البسيط، فعلى الرغم من أنها تحب تنورة ألكسندر ماكوين الجيدة، إلا أنها تعرف أيضًا كيفية ارتداء بذلة Zara.

يُنظر إلى المهندسة المعمارية المقيمة في السعودية على الدوام وهي تجمع بين العلامات التجارية الفاخرة وقطع الأزياء الراقية.

بالنسبة لحفل زفاف الأميرة إيمان أميرة الأردن، اختارت أخت زوجها في المستقبل فستانًا بسيطًا من Rokshanda، وفي مناسبة أخرى اختارت رجوى مظهرًا أسود بالكامل من رأسها حتى أخمص قدمها.

كانت رجوة السيف ذهبت مع ولي العهد الأمير الحسين في مبادرة "عبق اللون" وارتدت بلوزة سوداء بسيطة بالإضافة إلى الجينز مع معطف متناسق، وبأسلوب أحادي اللون صممت رجوى تنورة طويلة من البوبلين القطني من ألكسندر ماكوين مع قميص أبيض من مزيج القطن من Sara Roka.

في صورة ما بعد الخطوبة ارتدت رجوى قميصًا أبيض وتنورة مطبوعة وكلاهما من سارة روكا، وظهرت رجوى وهي ترتدي بنطال جينز واسع الأرجل وبلوزة باللون الوردي الناعم مع حماتها الملكة رانيا.

في احتفالات الأميرة إيمان بالحناء اختارت رجوى فستان نجدي تقليدي مصنوع من مادة البشت مع تفاصيل مطرزة يدويًا.

يستعد الجميع من أجل مشاهدة الحدث الأكثر انتظارا في العالم وهو حفل زفاف ولي عهد الأردن على خطيبته رجوى.

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