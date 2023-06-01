رجوى آل سيف.. أبرز المعلومات عن الملكة المستقبلية في لأردن

يستعد الأردن للزفاف الملكي لولي العهد الأمير الحسين وعروسه رجوى آل السيف، التي لها صلات بالعائلة المالكة السعودية، حيث إنها مرتبطة بآل سعود من خلال عائلة أخرى من أكثر العائلات نفوذاً في المملكة وهي السديريين.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول جذورها.

السديري وآل السعود

رجوى السيف هي ابنة رجل الأعمال السعودي خالد السيف ووالدتها عزة السديري، من خلال والدتها يمكن أن تعود جذورها إلى واحدة من أكثر النساء تأثيراً في تاريخ المملكة حصة بنت أحمد السديري المعروفة باسم "أم الملوك".

حصة بنت أحمد (1900-1969) هي عمة رجوى السيف، وهي الزوجة السابعة لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز، ساعد زواجهما في ترسيخ الروابط الوثيقة بالفعل بين آل سعود الحاكم وعائلات السديري البارزة والدة الملك عبد العزيز

يُعتقد أن الملك عبد العزيز الذي حكم من عام 1902 حتى وفاته عام 1953 كان لديه حوالي 100 طفل من عشرات الزوجات، ومن بين هؤلاء سبعة أبناء من حصة بنت أحمد الذين كانوا من بين المفضلين لدى الملك عبد العزيز وأصبحوا يُعرفون باسم " السديريين السبعة "، نظرًا لبروزهم في العائلة المالكة السعودية.

حكم اثنان منهم فهد وسلمان كملك للسعودية، بينما أصبح اثنان آخران سلطان ونايف وليا للعهد، كان السديريون القوة في قلب آل سعود ويرجع ذلك جزئيًا إلى أعدادهم.

"حتى يوم احتضارها أصرت حصة على أن يتجمع أولادها السبعة بغض النظر عن حجمهم الكبير في منزلها مرة واحدة في الأسبوع لتناول طعام الغداء"، كانت حصة بنت أحمد ابنة أحمد بن محمد السديري وهو شخصية محورية اعتبرها الكثيرون الساعد الأيمن للملك عبد العزيز خلال غزوه للجزيرة العربية وتأسيس الدولة الثالثة للمملكة العربية السعودية.

كان جد والدة رجوة عبدالعزيز بن أحمد السديري "والدة الملوك" شقيق حصة بن أحمد، وكان عبد العزيز قد كان يدير محافظة الجوف قبل أن يعين محافظا لمدينة القريات.