موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "الإمارات".

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لاستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث في الموسم الجاري من بطولة الدوري الإنجليزي، مستغلًا عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق أرسنال مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حدٍ ما، بعدما وقع في فخ التعادل مع فولهام بنتيجة 2-2، في الجولة الماضية على ملعبه.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، ومحاولة اقتحام المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مبكر هذا الموسم، والمؤهل بدوره إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويريد فريق مانشستر يونايتد التمسك بفرحته بريمونتادا نوتنجهام فوريست في الجولة الماضية، بعدما تأخر في أول نصف ساعة بهدفين، ولكنه تمكّن من إنهاء اللقاء لصالحه بثلاثة أهداف.

ويتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط، وذلك بعد خوض ثلاث جولات حتى الآن في الموسم الجاري 2023-2024.