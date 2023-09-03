أخبار فاتتك| شارموفرز يشعل ختام مهرجان العلمين ومفاجأة فى أزمة القيد بالزمالك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك"، وإليكم التفاصيل:

حتحوت يكشف مفاجأة صادمة فى أزمة القيد بالزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت تطورات صادمة بشأن ملف أزمة القيد التي تعرض لها نادي الزمالك، بسبب غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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فريق شارموفرز يشعل ختام مهرجان العلمين الجديدة بـ"مش فارقة"

واصل فريق "شارموفرز" الغنائي تقديمه للأغنيات الشهيرة له في حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بدورته الأولى، وسط حضور كبير وتفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على حضور حفل الختام.

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براتب 5600 جنيه.. وزارة العمل تعلن 750 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل عن توفير 750 فرصة عمل جديدة للشباب من 21 وحتى 45 سنة، بإحدى شركات خدمات الأمن بالقاهرة.

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10 أخبار مفبركة بثها إعلام الجماعة الإرهابية في 30 يومًا

حالة من التخبط والإفلاس أصابت الجماعة الإرهابية، وأصبحوا يستميتون لبث أخبار كاذبة عبر أذرعها الإعلامية المأجورة ضد مصر، لمحاولة إثارة البلبلة والمساس بحالة الاستقرار في البلاد.

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خالد داغر: المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دعمًا كبيرًا لدار الأوبرا

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دعمًا كبيرًا لدار الأوبرا، لافتًا إلى أنها تعتبر مثالًا حقيقيًا للإعلام القوي الذي يستطيع أن يوصل للجمهور في كل أنحاء العالم.

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وزير السياحة والآثار يتفقد الموقف التنفيذى لأعمال ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك

تفقد أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته لافتتاح وتفقد مشروعات الآثار بعدد من المواقع الأثرية بمحافظتي قنا والأقصر، استعدادًا لموسم السياحة الشتوي.

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