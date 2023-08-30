الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمير يعقوب لـ"الشاهد": عناصر الإخوان استخدموا رصاصًا مُحرمًا دوليًا ضدنا

أمير يعقوب
أمير يعقوب

قال المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، إن عناصر الجماعة الإرهابية كانت تتعمد إطلاق النار على شرايين القدم.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هما كانوا يتعمدون ذلك لأن النتيجة إما بتر القدم أو النزيف حتى الموت".

وتابع: "عناصر الإخوان استخدموا ضدنا رصاصًا مُحرمًا دوليًا ينفجر داخل الجسم، وحتى الآن ما زالت هناك شظايا في ساقي بسبب الحادث الذي تسبب في قطع عصبين في الساق".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد المستشار آمير يعقوب أمير يعقوب الجماعة الإرهابية جماعة الإخوان اكسترا نيوز

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